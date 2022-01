Alle 14.30 spazio a due match di questo nuovo turno di Serie A. Allo Stadio Olimpico scendono in campo Lazio ed Empoli.

Occasione ghiotta per la Lazio, che avrà oggi la possibilità di poter conquistare punti utili per avvicinare l’Europa. La sfida contro l’Empoli vede ovviamente favorita la squadra capitolina, e proprio per questo i biancocelesti non dovranno sbagliare. Vero è che i toscani hanno mostrato in questo campionato di poter combattere contro chiunque, battere chiunque e soprattutto mettere in difficoltà chiunque. La Lazio, però, è un cliente scomodo e cosi sarà un match molto particolare quello che andrà in scena alle 14.30 in quel di Roma.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Lazio-Empoli, le formazioni ufficiali