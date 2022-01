Alle 16.30 spazio ad un altro dei match in programma in questa prima giornata del 2022 della Serie A. In campo Sassuolo e Genoa.

Si fa la conta delle partite che regolarmente verranno disputate in questa giornata di Serie A, la prima del 2022. Diverse squadre sono state poste in quarantena a causa di un largo numero di contagi Covid tra i giocatori. E cosi saranno quattro (ad ora) le partite che non verranno disputate. Tra queste non c’è Sassuolo Genoa, con le due squadre che alle 16.30 saranno regolarmente in campo. Per i due allenatori la ricerca di punti è essenziale, per allontanare il pericolo di scivolare in basso, nella zona rossa della classifica. Ecco perchè sia per Dionisi che per Shevchenko i tre punti in palio hanno un’importanza cruciale, ed è davvero complesso provare a dare un pronostico per una sfida di grande equilibrio.

Sassuolo-Genoa, le formazioni ufficiali

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Harroui, Lopez; Berardi, Raspadori, Kyriakopoulos; Defrel Allenatore: Dionisi.

GENOA (3-5-2): Sirigu; Vanheusden, Bani, Vasquez; Hefti, Hernani, Badelj, Portanova, Cambiaso; Ekuban, Destro. Allenatore: Shevchenko.

ARBITRO: Manganiello di Pinerolo

GUARDALINEE: Di Vuolo e Massara.

IV UOMO: Dionisi.

VAR: Mazzoleni.

ASS.VAR: Peretti