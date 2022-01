“Rigore clamoroso”: Juventus-Napoli, polemica infuocata sull’arbitro

Juventus-Napoli è terminata da pochi minuti con il risulato di 1-1, ma ci sono polemiche per un presunto rigore non concesso agli azzurri.

E’ terminata da pochi minuti la gara tra la Juventus ed il Napoli con il risultato di 1-1. I partenopei sono passati in vantaggio al 23′ con Mertens, mentre la squadra di Allegri è riuscita a pareggiare con il gol di Chiesa al 55′.

All’Allianz Stadium, nonostante le tante assenze, soprattutto per il Napoli, ci sono state occasioni sia per la Juventus che per gli uomini di Spalletti. Ci sono stati anche degli episodi arbitrali dubbi da ambo le parti.

Rigore non dato al Napoli SEMPRE LORO !!!! — 𝘽𝙤𝙮𝙨𝙂𝙞𝙤 ®🖤💙 (@xGemelloSaltato) January 6, 2022

#JuventusNapoli rigore clamoroso per il Napoli. Il VAR deve andare a casa! — Marko84 (@Marko843) January 6, 2022

Rigore per il Napoli si trasforma in punizione per la Juve. Meravigliosi. — La Cierresetta dello Sport 1⃣9⃣🏆🟩⬜🟥 (@officialcafe_19) January 6, 2022

Juventus-Napoli, proteste dei tifosi azzurri per un rigore non concesso alla squadra di Spalletti

Se nel primo tempo, forse, c’è un rigore per i bianconeri per un tocco di braccio di Mertens, nella ripresa c’è stato un contatto tra de Ligt e Di Lorenzo. Il terzino del Napoli si è accasciato a terra, ma secondo l’arbitro Sozza non c’erano gli estremi per concedere un calcio di rigore.

Dopo questa decisione del direttore di gara, sono subito cominciate le polemiche suoi social. I tifosi azzurri, e non solo, hanno contestato la scelta sia di Sozza, che non ha dato il rigore al Napoli, che del VAR che non ha richiamato l’arbitro a rivedere l’azione.