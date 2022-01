Tra ASL e positivi, il Napoli sfiora l’impresa: Chiesa salva la Juventus

Nel big match del ventesimo turno di Serie A, nonostante le numerose assenze, Juventus e Napoli mettono in scena una bella partita.

Gli azzurri partono bene e fin dai primi minuti mettono paura alla Juventus. Dopo circa venti minuti, in un azione nata da un ispirato Lorenzo Insigne, Politano serve Mertens che firma il vantaggio per la squadra di Spalletti. La Juve accusa il colpo e soffre fino all’intervallo.

Nella ripresa la Juve cambia ritmo e prova ad accelerare, fatica a creare occasioni ma trova il gol grazie ad una rete su tiro deviato di Federico Chiesa.

Juventus-Napoli, polemiche per un rigore non concesso agli azzurri

Dopo il pari il Napoli rientra in gara, nel finale polemiche per un ‘presunto’ rigore non concesso al Napoli su Di Lorenzo e l’ultima chance sprecata su punizione dalla Juve con Dybala che tira alto.

Un punto importante per la squadra azzurra che trova morale e mantiene un vantaggio importante sulla Juve in chiave Champions. Occasione persa per i bianconeri che mancano la vittoria e restano in evidenti difficoltà.

CLASSIFICA SERIE A

Inter 46*, Milan 45, Napoli 40, Atalanta 38*, Juventus 35, Roma 32, Fiorentina 32*, Lazio 32, Empoli 28, Verona 27, Bologna 27*, Torino 25*, Sassuolo 25, Udinese 20**, Sampdoria 20, Venezia 17*, Spezia 16, Cagliari 13, Genoa 12, Salernitana 8**

*= una partita in meno **= due partite in meno