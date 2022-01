Roma, che tegola: Mourinho affronterà la Juve senza un big

La Roma sta giocando in dieci gli ultimi minuti del match contro il Milan di Pioli a causa dell’espulsione di Karsdorp.

Si sta giocando in questi minuti la gara tra il Milan e la Roma. I rossoneri sono passati in vantaggio all‘8’ con un calcio di rigore di Giroud, concesso da Chiffi, dopo aver rivisto l’azione al VAR, per un tocco di braccio di Abraham su un tiro di Theo Hernandez.

Il Milan segna la seconda rete al 16′ con Messias, bravissimo a fiondarsi sul pallone dopo il palo colpito da Giroud, lanciato a rete da un errore di Ibanez. Al 40′ Abraham è bravo ad accorciare il risultato con un tocco d’esterno sulla conclusione di Pellegrini. Il primo tempo termina con le ammozioni per Karsdorp e Theo Hernandez dopo un forte battibecco.

Roma, Karsdorp espulso contro il Milan: salterà la Juventus

Nel momento del massimo sforzo della Roma c’è stata l’espulsione di Karsdorp. Il terzino è stato mandato negli spogliatoi da Chiffi per doppia ammonizione per un intervento in ritardo, al limite dell’area di rigore, proprio su Theo Hernandez.

Brutta tegola per Mourinho, che stava spingendo i suoi, anche con cambi molto offensivi, verso il pareggio. Karsdorp salterà anche la prossima gara della Roma, che sarà un altro big match. I capitolini, infatti, incontreranno domenica la Juventus di Allegri.