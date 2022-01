Calciomercato Roma, contratto depositato: Mourinho al settimo cielo

La Roma ha depositato il contratto di Maitland-Niles: il centrocampista destro arriva in prestito dall’Arsenal fino al termine della stagione

La sconfitta di ‘San Siro’ contro il Milan ha rappresentato una brutta botta per José Mourinho e la sua Roma. I giallorossi hanno offerto una pessima prestazione contro la formazione di Stefano Pioli malgrado le premesse della vigilia che davano i rossoneri quasi spacciati per via delle assenze. In campo però la compagine capitolina è sembrata spenta, scarsamente motivata e un avvio troppo soft l’ha estromessa dai giochi già dopo i primi diciassette minuti in cui si è ritrovata sotto per 2-0. Ora però Mourinho può lasciarsi subito da parte la sconfitta perché la società è corsa ai ripari per esaudire una delle sue richieste.

Roma, ufficiale il primo rinforzo: Mourinho abbraccia Ainsley Maitland-Niles, arriva in prestito dall’Arsenal

Anche in questa circostanza, la Roma ha deciso di pescare dalla Premier League, campionato che José Mourinho conosce bene poiché in Inghilterra ha trascorso i suoi ultimi anni prima dell’approdo in giallorosso. La Roma ha depositato il contratto di Ainsley Maitland-Niles, centrocampista destro di 24 anni. Rappresenterà l’alternativa a Karsdorp, che peraltro – espulso – non ci sarà nel delicato confronto di domenica pomeriggio (ore 18.30) contro la Juventus.

Il calciatore inglese sbarca nella Capitale dall’Arsenal con la formula del prestito. Le due società avevano già trovato l’accordo negli scorsi giorni.

Fino a questo momento, Maitland-Niles non aveva trovato grosso spazio agli ordini di Arteta in questa stagione. Il 24enne infatti ha disputato soltanto undici presenze tra Premier League e Carabao Cup fin qui partendo molto spesso dalla panchina. Le sue caratteristiche hanno però convinto Mourinho e Pinto a puntare su di lui.

Il ritardo dal quarto posto è rimasto invariato soltanto perché l’Atalanta non è scesa in campo con il Torino. I sei punti di ritardo dal quarto posto alla fine del girone d’andata sono comunque tanti. Non a caso, a Roma si sprecano i paragoni con quanto fatto da Fonseca nella passata stagione. Dopo lo stesso numero di giornate, il tecnico portoghese aveva totalizzato 37 punti, cinque in più rispetto ad oggi.