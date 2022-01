Calciomercato Genoa, assalto al bomber: l’agente aiuta Sheva

Il Genoa alla ricerca di una punta da affiancare a Destro: sfumato Piatek e con Piccoli in stand-by, ora si valuta il profilo di Berisha.

Si complica il mercato del Genoa, dopo i recenti sviluppi. L’inserimento improvviso della Fiorentina ha fatto sfumare il ritorno di Krzysztof Piątek mentre l’Atalanta non si è ancora convinta di lasciar partire Roberto Piccoli, alla luce dell’infortunio rimediato da Duvan Zapata. I contatti con la Dea proseguiranno nei prossimi giorni, con i rossoblù che proveranno a sbloccare la trattativa. Nel frattempo, la dirigenza ha iniziato a valutare due possibili alternative.

Calciomercato Genoa, si valuta il profilo di Berisha

La prima risponde al nome di Simone Zaza, destinato a lasciare il Torino in questa finestra di mercato. L’ex Sassuolo e Juventus, tra scelte tecniche ed infortuni, è sceso in campo appena 7 volte senza riuscire mai ad incidere in fase realizzativa. La seconda opzione, come riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, è rappresentata da Veton Berisha, autore di 22 gol e 6 assist con la maglia del Viking nell’ultimo campionato norvegese. L’agente lo ha ufficialmente proposta alla dirigenza ed ulteriori sviluppi sono attesi a breve. Due nomi che intrigano il neo direttore sportivo rossoblù Johannes Spors, il quale a breve sarà chiamato a prendere una decisione sul futuro di Felipe Caicedo.

L’ex Lazio, arrivato in estate per 2 milioni, ha deluso le aspettative (appena una rete e 2 passaggi vincenti) ed è probabile che possa essere messo sul mercato così da finanziare i prossimi colpi in entrata. Sono quindi giorni intensi in casa del Grifone, reduce dal pareggio rimediato ieri sul campo del Sassuolo: un punto che ha consentito alla squadra di salire a quota 12 punti, a -1 dal Cagliari terzultimo e -4 dallo Spezia. Andriy Shevchenko ora si aspetta regali importanti: Piccoli rappresenta la prima scelta, ma le alternative sono già pronte.