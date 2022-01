Caos Serie A, campionato sospeso: arriva l’appello ufficiale

Un rebus il futuro della Serie A: la Lega ha escluso rinvii ma i club tornano alla carica e chiedono il rinvio. Spunta l’appello ufficiale.

Continua a tenere banco il futuro della Serie A dopo i crescenti casi positivi registrati dalle squadre. La Lega, nella serata di ieri, ha escluso qualsiasi tipo di rinvio del campionato varando un nuovo protocollo tuttavia sono numerosi i club che in queste ore sono tornati alla carica, invocando la sospensione a tempo indeterminato del torneo così da contenere la diffusione del Covid.

Serie A, la Salernitana chiede il rinvio del campionato

Tra questi rientra la Salernitana, nelle cui fila è stato rilevato un vero e proprio focolaio (10 casi). “I livelli di contagio raggiunti nelle ultime settimane sono un effetto preoccupante del diffondersi della pandemia” sono le parole del neo presidente Danilo Iervolino, per il quale sarebbe quindi necessario rinviare le prossime partite. Un pensiero condiviso dal sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli. “Trovo estremamente ragionevole la sua proposta in attesa di definire un nuovo ed efficace protocollo operativo in relazione all’andamento pandemico”.

Il primo cittadino è poi andato avanti, facendo il punto. “La situazione che stanno vivendo la Salernitana e tanti club di massima serie è davvero surreale ed antisportiva; innescherà un contenzioso lungo ed estenuante come dimostrano le precedenti esperienze. La sospensione temporanea sarebbe una soluzione di buon senso che tutelerebbe la salute degli atleti, la regolarità della competizione, il diritto degli spettatori ad assistere ad incontri con protagonisti adeguati alla categoria”.