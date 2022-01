Gasperini può esultare: il nuovo colpaccio dell’Atalanta

L’Atalanta guarda con interesse in Olanda. Nerazzurri pronti a fare un’offerta per il capitano del Vitesse Danilho Doekhi.

Da diversi anni l’Atalanta guarda con interesse ai prodotti del calcio olandese. I nerazzurri, che hanno già in rosa Hans Hateboer, Teun Koopmeiners e Marten De Roon, sono pronti a tornare ad investire sui calciatori dei Paesi Bassi.

Sul taccuino della dirigenza orobica, stando a quanto riporta TuttoAtalanta.com, al momento c’è il nome di Danilho Doekhi, 23enne del Vitesse che, a dispetto della sua giovane età, già si è ritagliato una grande esperienza, tanto da essere attualmente capitano dei gialloneri.

Il difensore centrale con passaporto olandese e di origini surinamesi, è in scadenza al 30 giugno 2021. Potrebbe quindi essere prelevato a parametro zero, rappresentando un ottimo colpo low cost per il presente e il futuro dell’Atalanta.

Atalanta, Doekhi a giugno e a gennaio…

L’arrivo di Doekhi dovrebbe quindi essere rimandato a giugno. In questo mese le parti si incontreranno per abbozzare il contratto, ma, a meno di clamorosi stravolgimenti, difficilmente l’Atalanta pagherà qualcosa per averlo già subito.

Per il momento il mercato nerazzurro ha già vissuto un’impennata con l’arrivo di Boga. Non è escluso però che nelle prossime settimane ci saranno altri movimenti per l’undici di Gasperini. Diverse le situazioni, soprattutto in uscita da monitorare. Una su tutte quella di Miranchuk che potrebbe essere chiuso proprio dall’arrivo di Boga.