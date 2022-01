Genoa, Shevchenko finalmente sorride: il colpo in attacco è ufficiale

Il Genoa chiude un nuovo colpo in attacco. L’arrivo di Kelvin Yeboah è ufficiale: c’è il comunicato del club rossoblù.

Il Genoa di Andrij Shevchenko è al lavoro per uscire dai bassifondi della classifica di Serie A 2021/2022. Il club rossoblu, con la nuova proprietà dopo l’addio di Enrico Preziosi, è al lavoro per regalare ai tifosi nuovi innesti da inserire subito in rosa. E’ stato un girone di andata complesso per la squadra genoana che è chiamata, ora, alla reazione. Gli spettri della Serie B sono sempre più vicini, ma nulla è ancora deciso. Anzi, tutto può cambiare.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Genoa, colpo in attacco: è ufficiale

Il Genoa ha ufficializzato l’arrivo di Kelvin Yeboah. L’attaccante arriva a titolo definito dallo Sturm Graz per rinforzare la formazione di Shevchenko.

LEGGI ANCHE >>> Inter, per 40 milioni Marotta libera il top player

Di seguito il comunicato ufficiale del Genoa: “Kelvin Yeboah, maglia n° 45, è il nuovo colpo di mercato per l’attacco. È stato prelevato, a titolo definitivo, dallo Sturm Graz. Per lui 11 gol, con 5 assist, in 18 partite della Bundesliga austriaca 21/22, vice-capocannoniere del torneo e titolare in Europa League. Nato ad Accra, in Ghana, il 6 maggio 2000, è cresciuto in Italia e fa parte della Nazionale U21 azzurra. Il suo talento è esploso subito, a livello professionistico, con gli austriaci del Wsg Tirol, confermandosi nello Sturm Graz”.