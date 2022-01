Cagliari, sgambetto di Mihajlovic: si infiamma la trattativa per l’ex Nazionale

A una settimana dall’apertura della sessione invernale si infiamma il mercato: Bologna e Cagliari hanno lo stesso obiettivo a centrocampo.

Il calciomercato ha riaperto i battenti ormai una settimana fa con la sessione che molti chiamano da sempre “di riparazione”. L’occasione per le squadre di puntellare le rose, correggere gli errori fatti in estate e cercare i rinforzi giusti per raggiungere i propri obiettivi.

Questo vale particolarmente per chi si trova coinvolto nella lotta per non retrocedere. Il Cagliari di Walter Mazzarri, ad esempio, è stato già particolarmente attivo: in difesa è arrivato Lovato e sembrano ormai prossimi alla conclusione anche gli acquisti di Goldaniga e Biraschi, quindi i sardi si occuperanno anche del centrocampo.

Ed è in questo reparto che il club isolano vorrebbe intervenire acquistando Daniele Baselli, regista del Torino classe 1992 arrivato addirittura in Nazionale ma oggi del tutto fuori dai progetti del tecnico granata Ivan Juric. La trattativa, che sembrava ormai conclusa, ha registrato però nelle ultime ore l’interferenza del Bologna.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Mercato, duello tra Bologna e Cagliari per Baselli

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, infatti, Sinisa Mihajlovic avrebbe richiesto espressamente al presidente felsineo Joey Saputo proprio Baselli. In Emilia il centrocampista potrebbe rigenerarsi, andando ad aggiungersi al pacchetto della mediana rossoblù che in questo momento sembra a corto di uomini.

LEGGI ANCHE>>>Juve, buone notizie per Allegri: comunicato ufficiale

Vedremo a questo punto cosa riserverà il futuro a Baselli. Tormentato nelle ultime stagioni da una serie di problemi fisici, il centrocampista ha perso posti nelle gerarchie granata tanto che Juric lo ha schierato in sole 5 occasioni nella prima metà di stagione e mai da titolare. L’ultima presenza risale ai 45 minuti disputati lo scorso 6 dicembre proprio contro il Cagliari, che si aspettava di prenderlo ma ora dovrà spuntarla sul Bologna in una trattativa aperta a qualsiasi esito.