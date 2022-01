Tutto pronto per Genoa-Spezia, match delle 18:30 del ventunesimo turno di Serie A 2021/2022. Si gioca allo stadio Luigi Ferraris.

Manca sempre meno al fischio di inizio di Genoa-Spezia, match della ventunesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Fischio di inizio fissato alle ore 18:30. La formazione di Andriy Shevchenko ospita allo stadio Luigi Ferraris di Genoav i liguri di Thiago Motta. Sfida importantissima in ottica classifica e zona salvezza: un vero e proprio scontro diretto che i padroni di casa non devono fallire per provare ad uscire dai bassifondi dell’elenco. Ad arbitrare il match il signor Guida di Torre Annunziata. Al VAR, invece, il duo formato da Orsato e Mondin.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Genoa-Spezia, le probabili formazioni

GENOA (3-5-2): Sirigu; Vanheusden, Bani, Vasquez; Hefti, Hernani, Badelj, Portanova, Cambiaso; Destro, Ekuban. Allenatore: Shevchenko. A disposizione: Semper, Masiello, Criscito, Sturaro, Melegoni, Ghiglione, Fares, Galdames, Caicedo, Pandev.

LEGGI ANCHE >>> Juve, buone notizie per Allegri: comunicato ufficiale

SPEZIA (3-5-2): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou; Gyasi, Bourabia, Maggiore, Bastoni, Reca; Antiste, Verde. Allenatore: Thiago Motta (in panchina Hugeux). A disposizione: Zoet, Zovko, Hristov, Sala, Kiwior, Ferrer, Sher, Kovalenlko, Salcedo, Strelec, Manaj, Nzola.