Doccia gelata per Maldini: l’annuncio in diretta delude i tifosi

Prima del fischio iniziale del match contro il Venezia, Massara ha aggiornato i tifosi rossoneri sulla trattativa per prendere Botman.

Da pochi minuti è iniziata la partita del Penzo tra il Venezia ed il Milan. I rossoneri sono già in vantaggio con la rete realizzata da Ibrahimovic al 3′, servito da un bravissimo Leao. Se la squadra di Pioli dovesse vincere contro i lagunari, in attesa di Inter-Lazio di questa sera, sarebbe prima in classifica.

Dopo l’infortunio grave subito da Simon Kjaer, che starà fuori per almeno altri quattro mesi, il Milan è alla ricerca di un nuovo difensore centrale. Ci sono stati vari nomi accostati al team meneghino in queste settimane, ma Sven Botman del Lille è quello più caldo in ottica rossonera.

Milan, Massara: “Botman? Il Lille non vuole cederlo in questo momento”

Frederic Massara, direttore sportivo del Milan, è stato intervistato da ‘Sky Sport’ prima del match contro il Venezia, dove ha parlato anche di Botman: “E’ un ottimo calciatore, ma non credo che il Lille voglia cederlo in questo momento. In questo momento ci sono varie ipotesi, ne parleremo con Pioli. Il mercato è ancora lungo”.

Come quanto raccolto dalla redazione di SerieANews.com, la difficoltà maggiore del Milan per arrivare a Botman è il costo del cartellino. Il Lille, infatti, chiede tra i tra i 35-40 milioni di euro per lasciare andare via il centrale olandese. L’operazione resta molto difficile, ma il buon rapporto tra i due club potrebbe rappresentare la chiave di volta.