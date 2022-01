Napoli, ancora guai per Spalletti: si fa male un altro big

Continua il momento no per il Napoli con gli infortuni. Il capitano azzurro Lorenzo Insigne è uscito alla mezzora per un infortunio.

Continua il momento no per l’attaccante e capitano del Napoli Lorenzo Insigne. Il giocatore pochi giorni fa ha firmato l’accordo valido con i canadesi del Toronto, accordo che ovviamente varrà alla scadenza del contratto con gli azzurri ma è stato suo malgrado protagonista nel match di Serie A con la Sampdoria.

Il giocatore ha accusato un problema all’altezza dell’inguine verso la mezzora di gioco ed è stato cosi costretto all’uscita. Inizialmente il numero 24 partenopeo ha provato a stringere i denti ma dopo qualche minuto è stato costretto ad uscire. Al suo posto è entrato Matteo Politano.

Napoli, la reazione del pubblico all’uscita di Insigne

Sia ad inizio gara che al momento dell’uscita dal campo di Insigne non è passata inosservata la reazione del pubblico che ha totalmente applaudito il suo capitano.

Ora sono da capire le condizioni fisiche di Insigne che potrebbe essere costretto a saltare diverse gare di campionato. I tifosi e soprattutto Luciano Spalletti, già orfano di diversi calciatori, attendono novità.