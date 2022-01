Clamoroso Genoa: Cannavaro pronto a far dimettere Shevchenko

Dopo la sconfitta contro lo Spezia, la posizione di Shevchenko è sempre più in bilico. Il tecnico starebbe pensando anche alle dimissioni.

Il Genoa ha perso ieri anche il derby contro lo Spezia. La squadra di Thiago Motta è riuscita a portare a casa i tre punti grazie al gol di Bastoni. La situazione in classifica dei rossoblù è difficilissima, visto che sono penultimi a cinque punti dal Venezia, che ha anche una gara in meno, quartultimo.

L’arrivo di Shevchenko non ha dato i risultati sperati, considerando che l’ex calciatore del Milan ha totalizzato solo tre punti, e senza aver vinto neanche una partita, nelle nove gare alla guida del Genoa. Il ‘Grifone’ si sta muovendo sul mercato per cercare di salvarsi, ma in queste ore è in dubbio la posizione del tecnico ucraino.

Genoa, Shevchenko potrebbe dimettersi e diventare il nuovo ct della Polonia

Il matrimonio tra il Genoa e Shevchenko sembra essere già arrivato alla conclusione. L’allenatore, come quanto raccolto da ‘Sport Mediaset’, potrebbe decidere di dimettersi senza aspettare l’esonero da parte della società ligure, che così risparmierebbe sia lo stipendio che eventuali penali.

Per Shevchenko potrebbe aprirsi subito la possibilità di sedersi su una nuova panchina. Se Fabio Cannavaro, infatti, dovesse rifiutare l’offerta della Polonia, il tecnico ucraino sarebbe in pole position per guidare la nazionale di Lewandoewski. Il Genoa, intanto, starebbe aspettando la decisione del suo allenatore prima di procedere all’esonero.