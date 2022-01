Stop Chiesa, la Juve va sul mercato: spunta il colpo a sorpresa

La Juventus si muove sul mercato. Dopo l’infortunio di Federico Chiesa, la Vecchia Signora ha individuato un possibile sostituto.

L’infortunio di Chiesa non ci voleva. Per la Juventus questo rappresenta un duro colpo, soprattutto in relazione all’importanza che il giocatore aveva ormai assunto all’interno degli equilibri creati da Max Allegri. Una pessima notizia per l’allenatore dei bianconeri, che dovrà ora sperare che dalla sessione invernale di calciomercato possa spuntare fuori qualche occasione utile per correre ai ripari.

Certo, la Juve non ha possibilità economiche cosi importanti da permettersi un colpo da novanta. Resta, però, il potere delle idee e cosi il club si è già mobilitato per cercare di capire come ottemperare ad un’assenza cosi importante. Difficile che la Vecchia Signora vada a prendere un esterno, dunque un sostituto perfetto di Chiesa, viste anche le difficoltà di mettere le mani su un profilo adatto a prendere il suo posto. Possibile che la società vada a muoversi verso un attaccante di grande duttilità.

Juve, per sostituire Chiesa si punta Sardar Azmoun

Il nome spuntato in queste ore e riportato da Sky Sport è quello di Sardar Azmoun, centravanti iraniano dello Zenit San Pietroburgo. Come detto, il club sta valutando un attaccante duttile, e proprio il centravanti che gioca in Russia sarebbe il profilo ideale da inserire all’interno della rosa bianconera.

Una trattativa che andrà avviata, se possibile, nei prossimi giorni. La Juve ha ovviamente fretta di trovare il profilo giusto, e puntarci per chiudere la sessione di calciomercato avendo almeno risolto una parte del problema riguardante l’assenza di Federico Chiesa.