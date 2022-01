“E’ una Roma fuori dal mondo”: durissimo attacco in diretta

Nel corso della Bobo Tv l’ex calciatore Cassano ha duramente attaccato la Roma, protagonista di una clamorosa rimonta subita contro la Juve.

L’ultima giornata di campionato ha visto tra i match più interessanti, e senza dubbio incredibili dell’ultimo periodo Roma-Juventus. Una sfida ricca di gol ed emozioni con i giallorossi avanti 3-1 ed in controllo ed un blackout che gli è costato il risultato con la Juve che ha trionfato 4-3, anche grazie al rigore parato nel finale da Szczesny.

Intervenuto nel corso della Bobo Tv l’ex calciatore (tra l’altro ex giallorosso) Antonio Cassano ha commentato il match elogiando il carattere della formazioni di Allegri ma allo stesso tempo criticando duramente la squadra guidata da Josè Mourinho.

Cassano, che affondo nei confronti della Roma

Nel corso della trasmissione su Twitch Cassano ha parlato del match di Serie A ed ha avuto parole abbastanza dure nei confronti del suo ex club. Ecco, nello specifico, le sue dichiarazioni:

“E’ stato un match divertente anche se fino al 3-1 la partita era a senso unico: ha giocato solo ed esclusivamente la Roma, la Juve ha fatto un solo tiro, con Dybala. Poi la squadra di Mourinho ha fatto un harakiri clamoroso. La Juve ha avuto carattere, non muore mai e sappiamo che squadra è. Se voi però mi chiedete il motivo per cui la Roma ha perso la partita io non lo so, è una Roma fuori da ogni mondo: che sprofondo ha combinato?”.