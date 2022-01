Cagliari all’ultimo respiro: Mazzarri si salva, beffa per il Bologna

Pavoletti e Pereiro regalano i tre punti a Walter Mazzarri al termine di Cagliari-Bologna di Serie A: la sintesi del match.

Cagliari-Bologna si è appena conclusa. Il match che ha chiuso la ventunesima giornata di Serie A 2021/2022 è finito con una vittoria dei sardi. Un 2-1 che rende felice solo Mazzarri all’Unipol Arena di Cagliari. Walter Mazzarri e Sinisa Mihajlovic si dividono il bottino dopo novanta minuti di gioco. Ma è nel recupero che tutto cambia. La rete di Pereiro al minuto 95 cambia il risultato. Ad andare in rete, oltre a Gaston Pereiro, anche Riccardo Orsolini direttamente da calcio di punizione e Leonardo Pavoletti con un’incornata.

Il risultato consente ai sardi di tenere lontano il Genoa di Shevchenko in classifica generale. I punti in elenco, adesso, sono 16. Il Venezia di Paolo Zanetti, fermo al diciassettesimo posto, è sempre più vicino, così come la zona meno pericolosa della classifica.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Cagliari-Bologna, la sintesi del match

Il Bologna, naviga in acque decisamente più tranquille visto il decimo posto a quota 27 punti. Questa sera è successo tutto nel secondo tempo, anche se nei primi quarantacinque minuti di gioco a sfiorare il gol è stata la formazione di Walter Mazzarri che ha dovuto fare i conti anche con la sfortuna dopo il palo pieno beccato.

LEGGI ANCHE >>> “Non voglio più pensarci…”: Inter, l’annuncio dell’obiettivo di mercato

Nella ripresa il ritmo del match è leggermente aumentato e prima Riccardo Orsolini ha pennellato una punizione imparabile per Skorupski al minuto 54, poi un’incornata di Pavoletti al minuto 71 ha rimesso in pari la gara. Al minuto 94 Pereiro conclude sul primo palo e regala la vittoria in extremis ai suoi.

Classifica Serie A

Inter 49*, Milan 48, Napoli 43, Atalanta 41*, Juventus 38, Fiorentina 32*, Roma 32, Lazio 32, Torino 28*, Sassuolo 28, Empoli 28, Bologna 27*, Hellas Verona 27, Udinese** 20, Sampdoria 20, Spezia 19, Venezia 17*, Cagliari 14, Genoa 14, Salernitana 11**.

* una gara in meno

**due gare in meno