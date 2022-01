Juventus, il piano cessioni di Agnelli è partito: via in prestito

La società di Andrea Agnelli è ormai in procinto di formalizzare la prima cessione: il calciatore della Juventus verso il prestito in Olanda

Con la mente rivolta sulla Supercoppa Italiana, che dà la possibilità di aggiungere un nuovo titolo nel palmares, la Juventus si appresta a definire la prima operazione in uscita. La società bianconera comincerà il suo lavoro invernale da qui ma è evidente che Max Allegri si aspetti pure qualche movimento in entrata per puntare forte sulla qualificazione in Champions League.

La vittoria con la Roma ha avvicinato la formazione juventina all’obiettivo. Complice pure la gara in meno disputata dall’Atalanta, infatti, la distanza dal quarto posto è diminuita a solo tre lunghezze.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juventus, Mohamed Ihattaren torna in Olanda: definito il suo passaggio all’Utrecht

Mohamed Ihattaren, attualmente in prestito alla Sampdoria, tornerà in Olanda per giocare nell’Utrecht nella seconda parte di stagione. Il classe 2002 olandese non è riuscito a mettersi in mostra nel campionato italiano e così proverà a recuperare la sua versione migliore in Eredivisie, il torneo dal quale la Juventus lo ha prelevato nel corso della scorsa estate per poco meno di due milioni di euro.

Il giornalista Nicolò Schira, su Twitter, ha sottolineato come l’operazione sia ormai giunta ai dettagli. Il calciatore quindi tornerà alla Juventus per poi unirsi all’Utrecht con la formula del prestito.

Ihattaren non ha mai debuttato con la Sampdoria. Il suo breve percorso blucerchiato è stato piuttosto tormentato. L’olandese è andato in panchina in occasione della sfida con l’Inter di metà settembre dopodiché non è più riapparso nell’elenco dei convocati.

LEGGI ANCHE >>> Serie A, il club è un focolaio: i positivi al Covid sono dodici

La Juventus confida di poterlo rivalorizzare attraverso il prestito in Olanda. Ihattaren nelle ultime stagioni si è svalutato in modo molto rapido. Da astro nascente è passato ad essere un’autentica meteora. La ‘scommessa’ compiuta pochi mesi fa dai bianconeri, che lo hanno prelevato dal Psv, per il momento non si è rivelata vincente. Alcuni mesi fa, si è anche vociferato di un suo possibile addio al calcio, poi smentito categoricamente.