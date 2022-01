Cagliari, mercato nel vivo: scelto il nuovo attaccante

Cambiano le strategie del mercato del Cagliari in vista della seconda parte di stagione. Occhi puntati su un nuovo attaccante, ma attenzione anche alla caccia per un nuovo centrocampista

Il Cagliari è pronto a recitare una parte da protagonista in vista della seconda parte di stagione. Mercato già nel vivo per cercare di tenere vive le speranze salvezza. Certe le cessioni di Caceres e Godin, mentre resta in bilico il futuro di Nandez, corteggiato da Inter e Roma, ma addio potenzialmente rinviato alla prossima estate.

Confermato Pavoletti, il Cagliari potrebbe valutare l’affondo anche su un nuovo centravanti. Difficile arrivare a Zaza, corteggiato anche dal Genoa, attenzione anche a Caicedo, ma anche in questo caso, difficilmente il club rossoblù riuscirà a centrare l’obiettivo offensivo.

Mercato Cagliari, in difesa si stringe per Goldaniga: ritorno di fiamma per Inglese?

Il club rossoblù potrebbe tornare alla carica per Inglese, attaccante del Parma e vecchio pupillo della dirigenza rossoblù. Nessuna trattativa tra le due società, ma il club isolano osserva interessato. Non solo attacco, occhio anche alla difesa. Definito l’acquisto di Lovato, il Cagliari potrebbe chiudere la trattativa con il Sassuolo per Goldaniga.

Il centrale difensivo potrebbe arrivare in Sardegna con la formula del prestito con diritto di riscatto. La definitiva fumata bianca potrebbe arrivare nei prossimi giorni. A centrocampo, invece, come riportato da “Sportitalia”, il primo obiettivo resta Baselli, in uscita dal Torino.