Calciomercato Juventus e Inter: scambio a sorpresa per l’attaccante

Inter e Juventus hanno un obiettivo di mercato comune: il confronto tra le due società continuerà dunque anche fuori dal terreno di gioco

Non solo la Supercoppa Italiana, il duello tra Inter e Juventus prosegue pure sul calciomercato. Le due formazioni hanno infatti da tempo un obiettivo comune e potrebbero arrivare presto allo scontro decisivo.

Un ruolo importante giocherà anche il calciatore che a gennaio oppure in estate dovrà prendere in considerazione l’opzione che più l’alletta per il suo futuro prossimo. C’è da considerare poi l’opinione del terzo club in causa che potrebbe risultare persuaso anche dal coinvolgimento di un altro calciatore nell’operazione. Una situazione che assumerà contorni precisi più in là. Se già a gennaio oppure a giugno dipenderà dai piani di Inter e Juventus.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Inter e Juventus si confrontano sul mercato: in palio c’è Scamacca, determinante pure il Sassuolo

Gianluca Scamacca è l’obiettivo che da un po’ di tempo sia Marotta sia Cherubini hanno in cima nel proprio taccuino. Nel caso della Juventus, prima del neo direttore sportivo, il nome dell’attaccante del Sassuolo era già su quello di Fabio Paratici.

Ad avere maggiore esigenza in questo momento sembra essere la Juventus. Non a caso, ‘Tuttosport’ parla di un incontro già fissato per la prossima settimana con Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo per provare ad avere Scamacca già a gennaio. Un ingresso reso impellente dall’infortunio di Federico Chiesa. I bianconeri sono consapevoli di non trovare terreno fertile per chiudere l’operazione brevemente.

Marotta per il momento resta cauto. La sua esigenza è per la prossima stagione quando Edin Dzeko entrerà nel suo secondo e ultimo anno di contratto e i nerazzurri avranno la necessità di affiancargli un attaccante che possa crescere con lui senza grosse pressioni. Una fiducia che potrebbe anche essere accordata a Pinamonti, già autore di 7 reti in campionato con l’Empoli. L’attaccante trentino potrebbe però anche rientrare in uno scambio con il Sassuolo. Situazione che sarà approfondita in estate.

LEGGI ANCHE >>> “Il Napoli lo riavrà…”: Coppa d’Africa, sorpresa per il Napoli

Scamacca, come Pinamonti classe 1999, da ormai diversi anni considerato un predestinato, quest’anno sta completando il suo processo di maturazione. Gli 8 gol realizzati fino a questo momento lo avvicinano alla doppia cifra alla quale aspira per candidarsi a essere in futuro pure un attaccante molto importante per la Nazionale maggiore.