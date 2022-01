“Il Napoli lo riavrà…”: Coppa d’Africa, sorpresa per il Napoli

Bagni ha rassicurato Spalletti: il tecnico riavrà presto il calciatore al quale ha fatto riferimento l’ex centrocampista del Napoli

Il Napoli scenderà in campo questo pomeriggio contro la Fiorentina negli ottavi di finale di Coppa Italia. I partenopei dovranno dare continuità alla vittoria di misura ottenuta con la Sampdoria contro cui si è interrotto un periodo non esaltante costituito da due sconfitte, una vittoria e un pareggio.

Luciano Spalletti non avrà a disposizione vari calciatori tuttavia l’ex centrocampista azzurro Bagni ha rassicurato il tecnico di Certaldo per il prosieguo della stagione. Il riferimento dell’operatore di mercato è ad un calciatore attualmente impegnato in Coppa d’Africa.

Napoli, Bagni incoraggia Spalletti: “Avrà un calciatore motivato e di caratura internazionale”

Salvatore Bagni è intervenuto alla trasmissione ‘Si gonfia la rete’, in onda su Tele A. “Dalla Coppa d’Africa è arrivata una bella notizia per il Napoli“, ha esordito.

Bagni ha dimostrato di essere convinto che Anguissa possa dare un enorme contributo ai partenopei nel corso della seconda parte di stagione, così come già fatto peraltro nella prima. “Il calciatore è stato il migliore in assoluto nella gara d’esordio del Camerun contro il Burkina Faso. Spalletti al rientro in Italia di Anguissa, potrebbe riavere un calciatore motivato e di caratura internazionale”, ha detto l’ex centrocampista azzurro promuovendo il camerunese arrivato al Napoli nel corso della scorsa estate.

Il Camerun ha battuto in rimonta il Burkina Faso nel primo match dei ‘leoni indomabili’ in Coppa d’Africa. I padroni di casa, tra i principali favoriti per la vittoria del titolo, hanno ribaltato l’iniziale gol di Sangaré, favorito da un errore di Onana, con una doppietta dell’ex Porto Aboubakar, ora all’Al Nasr.