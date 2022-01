A Shevchenko non basta il mercato: il Milan passa ai supplementari

Anche il match di Coppa Italia tra Milan e Genoa finisce ai tempi supplementari. Gara senza dubbio più equilibrata rispetto al previsto.

Sulla carta veniva descritto come un match scontato, il Milan nelle zone alte della classifica ed il Genoa sempre più in zona retrocessione, si sono sfidate quest’oggi negli Ottavi di Coppa Italia. Le cose non sono andate cosi ed i rossoneri hanno dovuto sudare più del dovuto per ottenere il pass per i Quarti di finale, vincendo 3 a 1 solo ai tempi supplementari.

I rossoneri hanno un buon inizio di gara, ma sono gli ospiti a passare in vantaggio. Corner di Portanova ed il neo acquisto Ostigard, totalmente solo, è libero di insaccare di testa dietro Maignan.

La gara cambia, il Genoa sembra crederci complice la grinta e la freschezza dei neo acquisti ed il Milan è in seria difficoltà. Prima dell’intervallo i liguri sfiorano il raddoppio con Portanova e Yeboah.

Milan-Genoa, cambia tutto nella ripresa

Nella ripresa il Milan è ancora in difficoltà ma la svolta arriva dopo un’ora di gioco ed un triplo cambio. Entrano Bakayoko, Diaz e Leao e soprattutto quest’ultimo cambia la gara mettendo in difficoltà la difesa ligure. Ad un quarto d’ora dal termine la squadra di Pioli trova il pari con un gran gol di Olivier Giroud, ben innescato su cross da Theo Hernandez.

Nel finale la squadra di Pioli ci prova in tutti i modi, ma non riesce ad evitare i tempi supplementari con Semper miracoloso in un paio di occasioni.

Una magia di Leao salva il Milan

Nel primo tempo supplementare il Milan tenta di raggiungere la vittoria, ma Semper salva ancora. La partita si sblocca alla fine del primo tempo supplementare: Leao sbaglia il cross ma indovina il classico ‘gollonzo’ della domenica, rete che porta i rossoneri in vantaggio.

Il Genoa prova a reagire nella ripresa supplementare, ma il Milan chiude la gara con Saelemakers ed ottiene il pass per i Quarti di finale dove attende la vincente tra Lazio e Udinese.