Napoli-Fiorentina da mani nei capelli: ora Italiano avverte Gasperini

Succede di tutto in Napoli-Fiorentina: 3 espulsioni, 7 gol e finale rocambolesco ai supplementari dove a spuntarla è la Viola di Italiano.

Bella partenza della Fiorentina, che nella prima mezz’ora mette ripetutamente sotto pressione la difesa del Napoli. Prima Vlahovic e poi Saponara impegnano Ospina, quindi è Milenkovic a scuotere la gara con un colpo di testa su corner di Biraghi che colpisce la traversa con l’estremo difensore dei padroni di casa battuto.

Il Napoli si fa vivo con Elmas e poi con Politano, ma sono folate in mezzo a un copione che vede la Fiorentina assoluta protagonista. Il gol del vantaggio viola firmato dal solito Dusan Vlahovic non arriva così inatteso: al 41′ Saponara dalla sinistra serve il bomber serbo, che scappa a Tuanzebe e supera Ospina.

Subito dopo il vantaggio arriva però il blackout viola: Dragowski sbaglia un rinvio, Elmas serve Petagna e il pallone finisce a Mertens che supera il portiere ospite e trova quasi immediatamente il pareggio. L’inerzia della gara sembra cambiare, e dopo appena due minuti Venuti sbaglia un appoggio a Dragowski che è costretto a stendere Elmas da ultimo uomo. Cartellino rosso inevitabile, la Fiorentina chiude il primo tempo in 10.

Napoli-Fiorentina, al Maradona succede di tutto

Nella ripresa il Napoli sembra controllare la gara e prova a segnare prima con Mertens e poi con Demme, fermato da un grande intervento del subentrato Terracciano. Al 57′ arriva però inaspettato il nuovo vantaggio della Fiorentina: Biraghi calcia una punizione sulla barriera, si ritrova nuovamente il pallone tra i piedi e di sinistro supera Meret con il pallone che colpisce il palo prima di finire in rete.

Nuovamente in svantaggio, il Napoli tenta la reazione ma fatica a trovare spazio tra le maglie della difesa viola pur con l’uomo in più. È anzi la Fiorentina a sfiorare l’1-3 in contropiede con Gonzalez, che spreca davanti a Meret. A 10 dalla fine assolo di Lozano che però viene fermato dal palo con Terracciano battuto, il messicano poco dopo viene espulso per un violento intervento su Nico Gonzalez segnalato dal VAR.

Nel finale la gara si innervosisce e arriva anche l’espulsione del vice di Spalletti Marco Domenichini. In pieno recupero Petagna viene chiuso all’ultimo momento, sul corner seguente Ikoné in contropiede viene fermato per un fallo precedente di Fabian Ruiz su Torreira: espulso anche lo spagnolo, il Napoli chiude addirittura in 9.

Un finale pirotecnico

In pieno recupero arriva però il pari ormai inatteso di Petagna, che colpisce su un pallone che filtra dalla destra e supera Terracciano: incredibile 2-2, si va ai supplementari. Dove la Fiorentina torna a riversarsi in attacco, sfiora il vantaggio con Maleh che poi serve il pallone del 2-3 a Venuti che al volo trafigge Meret. Nel finale c’è spazio anche per il 1° gol in maglia viola di Krysztof Piatek e per il 3° gol stagionale di Maleh.

Napoli-Fiorentina finisce così con un pirotecnico 2-5. La Viola si prende i quarti di finale, dove se la vedrà con l’Atalanta di Gasperini. Che visto quanto successo al Maradona non potrà sottovalutare la banda di Italiano.