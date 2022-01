“Toglierei Vlahovic…”: il club esce allo scoperto, rivelazione in diretta

Nonostante le polemiche con il club Dusan Vlahovic è la stella della Fiorentina: la conferma arriva anche dai rivali in Coppa Italia.

Nelle ultime due stagioni, sbattendo ripetutamente il pallone in fondo alla rete, Dusan Vlahovic si è ritagliato un ruolo di stella di primo piano della Serie A. Un’esplosione, quella del bomber serbo della Fiorentina, che pur se accompagnata da molte polemiche a livello caratteriale è innegabile dal punto di vista tecnico.

Classe 2000, Vlahovic è letteralmente esploso al punto da essere paragonato ad altri illustri attaccanti come Haaland finendo nel mirino di alcuni top club internazionali. Un’ascesa che peraltro non è stata facilitata dalla lunga polemica, che ancora non vede una conclusione, con la Fiorentina relativamente al rinnovo del contratto in scadenza nel 2023.

Tutti gli addetti ai lavori considerano oggi Dusan Vlahovic uno dei più forti attaccanti in circolazione in Italia e nel mondo. Un parere unanime che coinvolge anche il direttore sportivo del Napoli Christian Giuntoli.

Giuntoli: “Vlahovic può segnare in ogni situazione”

Nell’intervista concessa a Mediaset a pochi minuti dalla sfida di Coppa Italia Napoli-Fiorentina, infatti, Giuntoli ha esternato tutta la sua ammirazione per il bomber serbo: “Vlahovic può fare gol in ogni situazione. Se potessi togliere un giocatore alla Fiorentina, che è una buonissima squadra, toglierei lui.”

Parole che si sono rivelate profetiche, dato che è stato proprio il centravanti viola a sbloccare la sfida che alla fine del primo tempo vede le due squadre sull’1-1. A Vlahovic ha infatti risposto Dries Mertens, 35 anni il prossimo 6 maggio e con il contratto in scadenza a giugno.

A proposito del futuro del belga, che contro la Viola ha segnato il gol numero 143 in maglia azzurra, Giuntoli ha preso tempo: “Adesso dobbiamo pensare al presente, a fine stagione ci metteremo seduti con Dries e discuteremo.”