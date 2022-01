Alle 21 spazio al secondo match di oggi in programma per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Si affrontano il Milan ed il Genoa.

Dopo aver assistito alla sfida tra Napoli e Fiorentina, in serata tocca alla seconda partita che completa il programma di oggi per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Tocca al Milan scendere in campo e dimostrare di voler mettere in campo ogni stimolo per portare a casa il passaggio del turno. La squadra rossonera non vuole lasciare nulla al caso, e per questo anche stasera proverà a conquistare la vittoria contro una compagine in evidente difficoltà.

Non se la passa bene, infatti, il Genoa di Shevchenko. I risultati, infatti, scarseggiano e di sicuro affrontare il Milan in Coppa Italia è un impegno assai arduo. Ma proprio attraverso queste partite cambiano le stagioni, e questa è la speranza di tutto l’ambiente rossoblu che da stasera proverà a dare una scossa alla sua stagione.

