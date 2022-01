Calciomercato Genoa, Sheva spiazzato: visite mediche per il colpaccio

Sono giorni di mercato frenetici per il Genoa, che sta per chiudere l’ennesimo colpo di mercato. Prosegue il pressing per Piccoli.

Comunque andrà, il destino di Andriy Shechenko appare segnato. Stasera infatti (tampone negativo permettendo), in occasione della sfida di Coppa Italia contro il Milan, il tecnico rischia di siedersi per l’ultima volta sulla panchina del Genoa. In seguito, incontrerà la dirigenza per valutare il da farsi senza escludere un addio.

L’allenatore, da quando è arrivato nella sponda rossoblù, ha collezionato appena 3 punti senza riuscire a far svoltare la stagione della squadra. Le sue riflessioni sono in corso e per lui si è fatta avanti la Nazionale polacca. La dirigenza, dal canto suo, ha iniziato a vagliare una serie di possibili sostituti (piace Bruno Labbadia) portando avanti anche diverse trattative tese a rafforzare la squadra.

In particolare, stando a quanto riportato su Twitter dal giornalista Fabrizio Romano, nel mirino c’è Nadiem Amiri il quale a breve lascerà il Bayer Leverkusen. Il trequartista tedesco, dall’inizio della Bundesliga, è sceso in campo 12 volte realizzando una rete tuttavia non è felice del poco spazio ricevuto (361 minuti).

Genoa, ecco Amiri: trattativa in dirittura di arrivo

Il direttore sportivo dei rossoblù Johannes Spors conta di chiudere l’operazione a breve, addirittura entro la giornata odierna in modo tale da consentire al tedesco di effettuare le visite mediche già nel week end. Il passo successivo, per il Genoa, consisterà nello sbloccare i contatti con l’Atalanta riguardanti Roberto Piccoli.

L’accordo tra le parti era stato trovato ma l’infortunio rimediato da Duvan Zapata (lesione all’adduttore) ha spinto la Dea a mettere la cessione della giovane punta in stand-by. Nel frattempo è arrivato Kelvin Yeboah e resta da valutare il futuro di Felipe Caicedo. L’ex Lazio, fin qui, ha deluso le aspettative e rischia la cessione.