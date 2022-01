“Non era nei piani…”: Donnarumma gelato, confessione del procuratore

L’agente Giovanni Branchini ha spiegato quello che secondo lui è il motivo per il quale Gianluigi Donnarumma non è titolare nel Psg

Il Milan è impegnato pienamente nella corsa scudetto. I rossoneri non vogliono perdere altro contatto dalla testa della classifica per tentare di insidiare fino al termine della stagione l’Inter.

I rossoneri hanno avvertito una flessione, anche a causa delle assenze, e ora sono impegnati pure nella ricerca del difensore con cui rimpiazzare Kjaer, vittima di un grave infortunio nelle scorse settimane. Intanto, l’attualità riapre un argomento considerato chiuso dalle parti dell’ambiente milanista.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Milan, Branchini su Donnarumma: “La mossa di mercato del Psg è stata improvvisata”

Giovanni Branchini, tra i più noti procuratori sportivi, ieri sera ha parlato di Gianluigi Donnarumma nel corso della puntata di ‘Calciomercato l’Originale’, in onda su Sky Sport.

Branchini spiega la sua visione dell’affare che in estate ha portato l’estremo difensore italiano in Francia: “Al Paris Saint Germain non è titolare perché lì ci sono delle gerarchie. Ritengo che la scelta della formazione francese non fosse nei piani ma si sia trattata di una decisione dell’ultimo minuto che ha spiazzato molte persone. Una forzatura compiuta dalla proprietà che ha deciso di cogliere un’opportunità perché Donnarumma è un campione e il Psg lo ha potuto prendere a quelle condizioni”.

LEGGI ANCHE >>> Gli sceicchi iniziano a spendere: è ufficiale il bomber per il Newcastle

Ha poi anche parlato della figura degli agenti, sempre più spesso demonizzata: “Ultimamente c’è la tendenza a colpevolizzarli per le scelte di alcuni calciatori di andare via alla fine del contratto ma è una tendenza dovuta alla depressione del mercato e alla crisi economica che si accompagna la pandemia. Il fenomeno si è acuito negli ultimi anni ma è la punta dell’iceberg. Dal boom economico in poi, il calcio si è infilato in un percorso che non sta dando grandi risultati”, ha concluso Branchini.