Gli sceicchi iniziano a spendere: è ufficiale il bomber per il Newcastle

Ufficiale l’arrivo del nuovo attaccante del Newcastle, impegnato a sorpresa nella lotta per non retrocedere. Sorride il tecnico Howe.

Il bilancio, fin qui, è da incubo: penultimo posto a quota 11 punti frutto di una vittoria, 8 pareggi e 10 sconfitte. Una tendenza negativa che la nuova proprietà del Newcastle intende spezzare concretizzando una serie di colpi di mercato tesi ad aumentare la qualità della rosa a disposizione del tecnico Eddie Howe.

Nei giorni scorsi è stato ufficializzato l’arrivo di Kieran Trippier dall’Atletico Madrid mentre a partire da oggi si aggregherà ai bianconeri Chris Wood. La trattativa con il Burnley si è chiusa nelle scorse ore, con l’attaccante che ha firmato un contratto di due anni e mezzo. Il mercato del Newcastle, in ogni caso, non si chiuderà qui.

Il Fondo Pif, che nelle scorse settimane ha rilevato le quote di maggioranza della società, ambisce infatti a rilanciarla al fine di farla diventare una delle più importanti a livello mondiale. In questa sessione di mercato si procederà quindi ad assestare una serie di correttivi ritenuti “urgenti”, considerando la posizione in classifica della squadra per poi acquistare diversi top player in estate.

Newcastle, ecco il nuovo bomber: ufficiale Wood

Nel mirino c’è anche Sven Botman del Lille, che piace pure al Milan alla ricerca di un difensore attraverso il quale sostituire l’infortunato Simon Kjaer. I francesi, tuttavia, non hanno intenzione di cederlo e fin qui hanno sparato alto (oltre 25 milioni) in modo tale da spegnere l’interesse dei due club.

Resta quindi da vedere quale sarà la reazione del Newcastle, che nelle scorse settimane aveva provato a convincere Marcelo Brozovic a non rinnovare il contratto in scadenza a giugno e sbarcare in Premier League. Niente da fare: il croato ha declinato la proposta, obbligando così la dirigenza a spostare altrove il proprio mirino.