“Ancora problemi…”, Spalletti suda freddo: nuova tegola per il suo Napoli?

Ancora problemi per il big di casa Napoli: sostituzione all’intervallo per lui, adesso Spalletti suda freddo in vista delle prossime gare

Dopo un primo tempo combattuto e ricco di colpi di scena, Napoli e Fiorentina sono ancora sul risultato di 1-2. Tuttavia, gli azzurri sono in superiorità numerica, dopo l’espulsione di Dragowski a primo tempo quasi scaduto.

Un rosso che tiene comunque accese le speranze qualificazioni degli azzurri, nonostante lo svantaggio e le molte assenze tra le fila di Spalletti.

Lo stesso Luciano Spalletti che adesso storce il naso e suda freddo. In un periodo dove il suo Napoli è stato martoriato dal Covid e dagli infortuni (quello di Lorenzo Insigne è soltanto l’ultimo di una lunga schiera), il tecnico di Certaldo perde un’altra pedina (da novanta).

Napoli-Fiorentina, tegola Ospina? Al suo posto Meret, Spalletti incrocia le dita

Nel secondo tempo, non è rientrato in campo il portiere David Ospina: il titolarissimo azzurro è rimasto negli spogliatoi, destando la preoccupazione dei (pochi) tifosi presenti al Maradona e dello stesso Luciano Spalletti.

Secondo quanto riportato dalla squadra commento di ‘SportMediaset’, Ospina avrebbe accusato una serie di fastidi muscolari, a cavallo della ripresa. Fastidi che erano sopraggiunti già al 33′, in seguito ad un passaggio forzato nei confronti del compagno Lobotka.

Un infortunio che preoccupa Luciano Spalletti, ancora alle prese con la cattiva sorte e gli infortuni. Al posto del colombiano è subentrato Alex Meret, fresco negativo al Covid e chiamato, ora, a difendere i pali azzurri nel secondo tempo di Napoli-Fiorentina. In attesa di comprendere se sarà chiamato a farlo anche in vista dei prossimi impegni di campionato.