Serie A e Covid-19, la notizia è ufficiale: annuncio del club

Il Covid ha colpito la Serie A, ma negli ultimi giorni molti giocatori sono pronti a tornare in campo: buone notizie anche a Napoli.

La quarta ondata di COVID-19 sta attraversando l’Italia e inevitabilmente non poteva non colpire anche il calcio. La Serie A cerca di andare avanti studiando protocolli e sperando di evitare giri di vite da parte del Governo, ma ogni giorno non mancano notizie su nuovi casi di positività che riguardano tutti i club del nostro massimo campionato.

La buona notizia è che a distanza di un paio di settimane dal forte aumento dei casi, avvenuto durante le feste di Natale, i calciatori risultati positivi al tampone molecolare si stanno uno dopo l’altro negativizzando. E senza aver patito gravi conseguenze a parte l’isolamento sono pronti a mettersi nuovamente a disposizione degli allenatori.

L’ultima buona notizia in casa Napoli riguarda il tampone negativo di Mario Rui, terzino sinistro portoghese che già da domani potrà riprendere gli allenamenti insieme ai compagni. Con lui anche Alex Meret e Kevin Malcuit, che si sono negativizzati nella giornata di ieri, e il tecnico Luciano Spalletti che dopo aver saltato la sfida con la Juventus era già tornato per guidare la squadra contro la Sampdoria.

Serie A & Covid: il Napoli aspetta Zielinski

Restano positivi nel club campano, che stasera si giocherà l’accesso ai quarti di Coppa Italia con la Fiorentina, Piotr Zielinski e Kalidou Koulibaly. Il primo potrebbe tornare negativo a giorni, il secondo invece ha scoperto di aver contratto il COVID-19 mentre aspettava di disputare la Coppa d’Africa.

Per ovviare all’assenza di quest’ultimo, che minaccia di lasciare la competizione e di tornare in Italia ma che per adesso resterebbe comunque indisponibile, Spalletti utilizzerà uno tra Juan Jesus e Axel Tuanzebe. Quest’ultimo è appena arrivato dal Manchester United e scenderà in campo stasera. Al brasiliano dovrebbe spettare invece la maglia da titolare in campionato, lunedì prossimo, contro il Bologna.