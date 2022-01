Lazio, l’affare che fa felice Sarri e Lotito è sempre più vicino

La Lazio lavora per trovare una sistemazione degna agli esuberi. Il club di Lotito ha un richiesta dalla Russia per l’attaccante.

Il calciomercato di gennaio entra nel vivo. Nonostante manchino circa due settimane al gong che chiuderà le operazioni invernali, i club di Serie A sono ancora al lavoro per chiudere affari in entrata e soprattutto in uscita.

Numerose società, infatti, sono al lavoro per trovare una degna sistemazione ai calciatori considerati ‘esuberi’ e fuori dai piani degli allenatori. Una di queste è sicuramente la Lazio di Claudio Lotito, impegnata a trovare una nuova ‘casa’ a Vedat Muriqi. L’attaccante biancoceleste, da quando è arrivato a Roma, non ha reso felice né i tifosi né Maurizio Sarri. Il centravanti, nelle quasi cinquanta presenze ufficiali con il club capitolino, è andato in gol solo in due occasioni. Un bottino troppo magro per conquistare il cuore dei supporters. Per questo motivo, stavolta, la sua avventura in Serie A potrebbe volgere al termine.

Calciomercato Lazio, Muriqi piace al CSKA

L’investimento da quasi 20 milioni di euro di due estati fa non è stato affatto ripagato. Il suo acquisto si è rivelato una mossa fallimentare che, però, adesso può far sorridere Lotito. Muriqi, infatti, una pretendente che avrebbe deciso di investire su di lui l’ha trovata.

Secondo quanto riferito da ‘gianlucadimarzio.com’, il CSKA Mosca sembrerebbe essere interessato al cartellino dell’attaccante della Lazio. Il club russo avrebbe già contattato il club biancoceleste per trovare un accordo per il trasferimento dell’attaccante. Un affare che, quasi sicuramente, non ripagherà l’investimento di due anni fa, ma che può limitare danni e far tornare il sorriso al presidente Lotito.