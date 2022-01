“Conte, addio immediato al Tottemham”: colpo di scena in vista

Possibile inaspettato colpo di scena in Premier League: Antonio Conte potrebbe lasciare già la panchina del Tottenham

In Premier League quasi tutte le squadre non hanno passato momenti poi così semplici a causa delle numerose assenze nelle scorse settimane. Assenze dovute specialmente alle positività tra i calciatori al Covid-19, oltre che ai diversi infortuni. Una panchina, ora, sembra però essere imprevedibilmente in bilico.

Sembrerebbe infatti, secondo quanto riferito dal ‘Daily Mail’, quotidiano britannico, che l’avventura di Antonio Conte sulla panchina del Tottenham possa essersi già incrinata, complice quanto avvenuto in semifinale di Carabao Cup contro il Chelsea, club del suo pupillo Romelu Lukaku, e in FA Cup contro la squadra minore del Morecambe.

La prima gara è terminata con un sonoro 0-1 a favore dei Blues, la seconda è stata vinta si dagli Spurs ma solo nei minuti finali. Antonio Conte, perciò, non sembrerebbe affatto soddisfatto di quanto la sua squadra sta facendo vedere. E vorrebbe di più anche a livello di investimenti sul mercato e i giocatori ora temono il suo addio.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Premier League, possibile addio immediato di Conte al Tottenham? Cosa trapela dalla stampa inglese

Antonio Conte, il 2 novembre 2021, ha firmato con il Tottenham un contratto dalla validità di 18 mesi. Andrà in scadenza infatti presumibilmente il 30 giugno 2023. Ma quanto la squadra ha dimostrato fino a questo momento non sta convincendo il tecnico italiano. Paratici vorrebbe portare in rosa Dusan Vlahovic, ma Conte vorrebbe anche di più e già da subito.

LEGGI ANCHE >>> Serie A nel caos: le big rischiano di non giocare la prossima giornata

Come dichiarato dallo stesso mister: “Odio perdere, per me è difficile accettare la sconfitta. Ma in questo momento è difficile fare promesse ai tifosi”. La ‘paura’ del club e dei giocatori è che possa quindi dire addio anche a metà stagione, dopo essere approdato al club da pochissimo. Il ‘Daily Mail’, perciò, parla di “addio immediato“, che potrebbe avvenire già con il mese prossimo se la società non dovesse fare in questa sessione di calciomercato investimenti importanti.