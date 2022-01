“Con la pressione sta…”: Donnarumma, la dichiarazione fa esultare il Milan

Prosegue la stagione tormentata al Paris Saint Germain di Donnarumma, finito spesso in panchina. Il Milan intanto si gode Maignan.

Oltre le più rosee aspettative il rendimento di Mike Maignan. Il francese, arrivato in estate dal Lille per 15 milioni, è riuscito ad imporsi subito sostituendo al meglio Gianluigi Donnarumma e a far cambiare idea ai tifosi che lo avevano accolto con un certo scetticismo al momento del suo arrivo in città.

Un rendimento costante il suo, impreziosito dai 6 “cleen sheet” totalizzati in campionato nonché dai 2 rigori parati a Gareth Bale in amichevole e a Mohamed Salah in Champions League. Si è quindi dimostrato corretto l’investimento effettuato da Paolo Maldini, che lo ha subito individuato come sostituto ideale del classe 1999 passato a parametro zero al Paris Saint Germain.

A pensarla così sono diversi addetti ai lavori, tra cui l’opinionista di Mediaset Roberto Cravero. “Il suo percorso recita giovanili del Psg e la vittoria di un campionato da protagonista con il Lille. E’ arrivato con la pressione di non far rimpiangere Donnarumma e ci sta riuscendo con grandissime prestazioni e ottime parate”.

Milan, Donnarumma è ormai alle spalle

Diametralmente opposta, invece, la situazione vissuta sotto la Tour Eiffel da Donnarumma relegato spesso in panchina dal tecnico Mauricio Pochettino. Fin qui l’ex Milan, nominato miglior giocatore dell’Europeo, ha collezionato appena 11 presenze (di cui 8 in Ligue 1 e 3 in Champions League). Keylor Navas, invece, è già a quota 17.

Un dualismo sofferto da Donnarumma, che a Parigi sognava di recitare un ruolo da protagonista anziché uno da comprimario. Di recente il direttore sportivo dei parigini Leonardo ha speso parole al miele nei suoi confronti (“per me Gigio è miglior portiere del mondo”) tuttavia l’alternanza tra i due proseguirà anche nelle prossime settimane. Il Milan, intanto, si gode il nuovo numero 1.