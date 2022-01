Milan, tegola pesante per Pioli: il titolare va sotto i ferri

Tegola pesante in casa Milan. Stefano Pioli dovrà fare a meno di uno dei suoi difensori a causa di una lesione al menisco.

Arrivano pessime notizie in casa Milan. Le prossime settimane saranno cruciali per la squadra rossonera, visto che ci sarà da proseguire la corsa in campionato oltre a quelli che saranno i prossimi impegni in Coppa Italia. Ieri la vittoria contro il Genoa, che ha sancito cosi il passaggio del turno. Dopo aver fallito di netto nella fase a gironi di Champions, finendo addirittura all’ultimo posto nel gruppo, il Milan ha necessità di centrare uno dei primi quattro posti per continuare la propria crescita.

Ma proprio in questi minuti è arrivata una pesante notizia che colpisce l’organico rossonero. Una defezione in difesa che manderà in tilt anche Stefano Pioli, che dovrà fare a meno nelle prossime settimane di uno dei giocatori che ha dato più soddisfazione da quando lo scorso anno è arrivato a Milan, al punto da convincere la dirigenza a trattenerlo.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Milan, che guaio: lesione al menisco per Tomori

Si tratta di Fikayo Tomori, uscito ieri malconcio nel primo tempo della sfida di Coppa Italia contro il Genoa. Una lesione al menisco, come confermato dagli esami strumentali che si sono tenuti stamattina. Una tegola pesante, che pesa come un macigno sulle economie di gioco del Milan.

LEGGI ANCHE >>> Genoa, nuovo allenatore e rinforzo di lusso: doccia fredda per Shevchenko

Il giocatore potrebbe essere operato già oggi in artroscopia – come rivelato dal ‘Corriere della Sera’ – per cercare di ridurre i tempi di recupero. Resta chiaro, però, che Tomori non tornerà in campo prima di quattro settimane. Un mese, il prossimo durante il quale Pioli dovrà fare a meno del difensore ex Chelsea.