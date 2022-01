“È tutto fatto”: Calciomercato Genoa, l’annuncio conferma la svolta

Mercato pirotecnico per il Genoa, impegnato in una serie di trattative tese a rafforzare la squadra. In arrivo un nuovo giocatore.

Sono ore di riflessione in casa Genoa, dopo la sconfitta rimediata in Coppa Italia per mano del Milan. Il destino del tecnico Andriy Shevchenko, tentato dal presentare le dimissioni e diventare così il Ct della Polonia, non è stato ancora deciso dal club che in queste ore sta portando avanti una serie di trattative tese a rafforzare la squadra.

Fin qui sono arrivati Silvan Hefti, Leo Skiri Ostigard (a segno ieri) e di Kelvin Yeboah tuttavia la nuova proprietà del Grifone non intende fermarsi. Oggi verrà ufficializzato l’arrivo di Riccardo Calafiori dalla Roma e con l’Atalanta sono ripresi i contatti riguardanti Aleksey Miranchuk e Roberto Piccoli. A confermarlo è stato il giornalista di Sky Sport Gianluca di Marzio.

“Ci sono stati appuntamenti ed il Genoa vuole assicurarseli entrambi per il 4-3-3”. Il russo, fin qui, ha totalizzato 11 presenze in campionato, mettendo a referto un gol ed un assist mentre la punta è andata a segno nella partita inaugurale, salvo poi finire di fatto ai margini (appena 96 minuti trascorsi in campo).

Atalanta, in arrivo Miranchuk e Amiri

Il Genoa lunedì, nell’ambito della 22esima giornata, affronterà la Fiorentina e nell’occasione il club spera di poterli avere a disposizione entrambi. Ulteriori sviluppi sono quindi attesi a breve. Ma non finisce qua, visto che il neo direttore sportivo Johannes Spors è ad un passo dall’ingaggiare anche Nadiem Amiri.

“Non arriverà già oggi per le visite mediche, ma arriverà, possiamo considerarlo un nuovo giocatore del Genoa” le parole di Di Marzio, per il quale di fatto la trattativa con il Bayer Leverkusen è da considerare chiusa e conclusa. Poi, si penserà alle cessioni. Intanto il Grifone pianifica il proprio futuro: c’è una salvezza da conquistare.