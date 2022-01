Lazio, chiuso l’affare: è ufficiale, gioiscono tre allenatori

La Lazio ha ufficializzato la cessione del giocatore sgradito a Sarri. Resta da valutare il futuro di altri due elementi della squadra.

Un colpo, tre allenatori soddisfatti. A riuscire nell’impresa di mettere tutti d’accordo è stato Mohamed Fares, divenuto da oggi un nuovo giocatore del Torino. Il club granata lo ha infatti preso dalla Lazio, con il benestare del Genoa in cui l’esterno ha giocato in questa prima fase della stagione, in prestito fino al termine del campionato con diritto di riscatto.

L’algerino aveva iniziato subito nel migliore dei modi l’esperienza in rossoblù, siglando una doppietta al debutto al Cagliari. Da quel momento, in poi, però il suo rendimento è progressivamente sceso fino a sparire totalmente dai radar a causa di un infortunio muscolare che lo ha costretto a saltare 10 partite.

Una volta rientrato, ha capito di non essere imprescindibile per il tecnico Andriy Shevchenko chiedendo quindi di poter cambiare aria e trasferirsi altrove. A muoversi, come detto, è stato il Torino che gli ha garantito un ruolo importante nello scacchiere tattico di Ivan Juric. Il Grifone, dal canto suo, si è immediatamente consolato ingaggiando a titolo temporaneo dalla Roma Riccardo Calafiori.

Lazio, ufficiale la cessione di Fares al Torino

A sorridere è pure Maurizio Sarri il quale, fin dal suo arrivo sulla panchina biancoceleste, ha fatto sapere di non gradire troppo il profilo di Fares mettendolo prima fuori squadra e poi avallandone la cessione. Dall’eventuale cessione del giocatore il club capitolino ricaverà circa 6 milioni: risorse fresche che potranno essere investite nella prossima sessione del mercato.

Ora intanto la Lazio sta definendo il futuro di altri due giocatori che non rientrano nei piani di Sarri: si tratta di Vedat Muriqi e Manuel Lazzari. Il primo, dopo aver rifiutato l’Hull City, è ad un passo dal firmare con il West Bromwich Albion ed ha smesso di seguire i profili social della società. L’esterno, invece, è finito in panchina collezionando 711 minuti in campo.