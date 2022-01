Mondiali, Mancini trema: Ronaldo non ha dubbi sugli spareggi

Risuonano come una sfida le parole sul Portogallo in vista degli spareggi per i Mondiali 2022 pronunciate da Cristiano Ronaldo e rivolte anche all’Italia di Mancini.

La fine di marzo segnerà un prima e un dopo verso i Mondiali di Qatar del 2022. Le squadre rimaste ancora in bilico decideranno attraverso gli spareggi il proprio destino. Il cammino dell’Italia è costellato dalle difficoltà, poiché affronterà in prima istanza la Macedonia del Nord. Se tutto andrà nel migliore dei modi, diventerà decisiva eventualmente la sfida con la vincente di Portogallo–Turchia. Tutte squadre che hanno personalità e anche preparazione per la kermesse più importante al mondo.

A parlare del grande scenario è stato Cristiano Ronaldo, ex Juventus e attualmente al Manchester United. Dopo la vittoria di Euro2016 con il Portogallo, il campione vuole lasciare un segno ancora più indelebile realizzando l’impresa con i lusitani. È convinto Ronaldo che si possa e lancia il guanto di sfida alle dirette concorrenti per il viaggio in Qatar.

Mondiali 2022, Ronaldo lancia la sfida col Portogallo per gli spareggi

In occasione di un’intervista concessa a ‘ESPN Brasil’, l’ex Real Madrid ha parlato così del cammino che dovrà compiere la Seleçao per ottenere un pass al sesto possibile Mondiale della sua storia: “Ci attendono delle vere e proprie ‘battaglie’ e non sarà facile vincerle. Sarebbe una cosa troppo triste e dura da accettare, se non riuscissimo a qualificarci per i Mondiali”.

D’altronde, da quando nel 2003 CR7 ha esordito con la Nazionale, il suo Portogallo si è sempre qualificato sia agli Europei che ai Mondiali. In tal senso Ronaldo è convinto di poter strappare ancora un sorriso ai suoi connazionali: “Non ci sono mai gli scenari perfetti, e noi dobbiamo affrontare certe sfide nel modo in cui ci si presentano. Nel calcio, come nella vita attraversiamo tutti dei momento difficili, ma ciò che conta è avere la capacità di superarli. E noi sappiamo che avremo dei confronti molto difficili, il primo dei quali contro la Turchia. Se vinceremo, credo che poi troveremo l’Italia. Vedremo, ma so che a marzo ci faremo trovare ben preparati: sarà una battaglia“.