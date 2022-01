“La classifica della Premier League è una bugia”, l’analisi di Bagnulo

Gianlugi Bagnulo, giornalista di ‘Sky Sport’, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla Premier ai nostri microfoni.

Il 2022 del campionato italiano è iniziato nel marasma più totale a causa delle tantissime positività dei calciatori di Serie A al Covid-19. Il nuovo protocollo anti-Covid è stato definito nella Conferenza Stato-Regioni con il Ministro della Salute Speranza e la Sottogretaria allo Sport Vezzali.

Questo nuovo protocollo prevede il blocco di una squadra se il numero dei positivi dei calciatori è superiore al 35% dell’intera rosa. I calciatori che hanno contratto il Covid saranno in isolamento, mentre i contatti ad alto rischio dovranno effettuare test continui per 5 giorni ed indossare la mascherina FFP2 quando non saranno impegnati in nessuna attività sportiva, indipendentemente dallo stato vaccinale. Per i contatti a basso rischio saranno applicate le misure previste dal decreto del Governo dello scorso 30 dicembre, anche in relazione allo stato vaccinale.

Se in Italia ci sono stati continui cambiamenti sulla strategia per non bloccare il campionato, in Premier League alcune gare sono state rinviate ma gli stadi sono pieni ed i tifosi sono quasi tutti senza mascherina. SerieANews.com ha intervistato Gianlugi Bagnulo, giornalista di ‘Sky Sport’ e conduttore del programma ‘Mondo Gol’, per entrare nel dettaglio sulle risposte della Premier League alla pandemia:

Bagnulo sulla Premier League: “Il campionato è un po’ falsato”

La Serie A è stata pervasa dai casi di positività dei calciatori al Covid-19. C’è stata tanta confusione nel calcio italiano per come far proseguire il campionato, ci puoi raccontare la situazione che sta vivendo in queste settimane la Premier League?

“In Inghilterra hanno un approccio totalmente diverso, che dalla nostra prospettiva può sembrarci folle. Sono rimasto abbastanza scioccato da quello che ho visto lì, dove quasi nessuno indossa la mascherina. Gli inglesi ragionano molto sulla mentalità ‘The Show Must Go On’, ma così si è creata una classifica che è una bugia. Con tutti questi rinvii il campionato è un po’ falsato, perché è difficile capire anche i reali valori delle squadre”.

In Italia è stata ridotta la capienza degli stadi, seconte te anche in Inghilterra ci potrebbe essere questa possibilità o proveranno a resistere?

“Continueranno fino a quando le squadre avranno cinque o sei giocatori fuori per Covid. Gli allenatori si sono messi l’anima in pace, ormai sono consapevoli di dover convivere con così tante assenze dovute al Coronavirus. Anche Conte ha affermato che, nonostante le difficoltà, il campionato deve comunque andare avanti. Alcuni provvedimenti sono stati presi, come quello di non far giocare i replay di FA Cup“.

Bagnulo su Conte: “Vincere con il Tottenham sarebbe la sua più grande impresa”

Il Manchester City di Guardiola ha preso il largo in classifica, la lotta al titolo in Premier League si può considerare già finita?

“Il campionato lo può perdere solo il City, che è arrivato all’apice della sua forza nell’era Guardiola. Non è mai stato così dominante, non c’è un modo di fermarli. Riesce a portare a casa i tre punti anche quando non gioca bene, così come è succeso nel match contro l’Arsenal di Arteta“.

Conte se non fosse andato al Tottenham, sarebbe diventato il nuovo allenatore del Manchester United? Ranieri riuscirà a salvare il Watford?

“Penso che Conte abbia la consapevolezza di poter cambiare qualsiasi squadra. A lui piace la rosa che ha a disposizione e credo che possa portare gli ‘Spurs’ a qualificarsi per la Champions League. Il Manchester United, forse, può avere una rosa migliore nelle individualità, ma le caratteristiche del Tottenham si sposano meglio con il modo di giocare di Conte. Vincere con gli ‘Spurs’ sarebbe la più grande impresa dell’ex tecnico dell’Inter. Ranieri? Penso che riuscirà a salvare il Watford, ma dovrà guardarsi dai tanti acquisti che farà il nuovo Newcastle sul mercato”.