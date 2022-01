Calciomercato Atalanta, Gasperini gongola: l’attaccante da Barcellona

L’Atalanta rimane concentrata sul campionato nel quale domani è attesa da un bivio importante ma monitora una promessa spagnola

L’Atalanta, impegnata nella corsa Champions, domani vivrà uno snodo importante della propria stagione. La squadra di Gian Piero Gasperini sarà impegnata in casa contro l’Inter. Una sfida in cui la formazione orobica è chiamata a muovere la classifica per non restare senza margine d’errore nella corsa al quarto posto.

I bergamaschi, infatti, hanno il fiato sul collo da parte della Juventus. Soltanto tre punti dividono i nerazzurri dai bianconeri. L’Atalanta tuttavia ha una partita in meno ma non vuole per questo motivo abbassare la tensione e correre il rischio di ritrovarsi in affanno. Intanto, non perde mai di vista la possibilità di rinforzarsi.

L’Atalanta non è spaventata dalla concorrenza folta: i bergamaschi ci provano per Carles Garrido

Gli orobici hanno messo nel mirino un giovane attaccante spagnolo del quale si parla molto bene, Carles Garrido. Il classe 2004 appartiene al Cornellà, formazione catalana di Barcellona dell’equivalente della Serie C italiana. Il giovane calciatore è seguito da vari club. Pochi giorni fa ha fatto il suo esordio nella Primera Division RFEF, la vecchia Segunda Division B, riformata al termine della scorsa stagione.

Garrido, che ha debuttato nei minuti finali della sfida contro l’Ucam Murcia dopo essere andato in panchina pure contro il Gimnastic e il Barcellona B, ha vari estimatori in Europa. Secondo quanto riportato da ‘Tuttomercatoweb.it’, oltre all’Atalanta su di lui ci sarebbero infatti anche Roma, Espanyol e Nizza.

La società bergamasca è molto attenta al settore giovanile, come dimostrano anche i risultati degli ultimi anni. La ‘cantera’ nerazzurra ha sempre offerto prodotti interessanti per il calcio italiana. In questo solco va iscritto pure l’interesse per Garrido.