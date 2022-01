PSG, Pochettino è spalle al muro: Donnarumma, decisione ufficiale

Non sono stati mesi facili in casa parigina per Donnarumma, che ha sofferto il continuo avvicendamento in porta con Navas.

Dopo il pareggio di domenica scorsa contro il Lione, questa sera, alle ore 21.00, sfiderà il Brest in casa. Sembra una gara senza storie quella di stasera, visto che la squadra bretone è tredicesima in classifica in una Ligue 1 dominata dal team allenato da Pochettino.

Il PSG, infatti, ha ben otto punti di vantaggio, ed una gara in meno, sul Nizza secondo. Il club parigino vuole in queste settimane aumentare ancora di più il distacco dalle sue dirette inseguitrici per poi concentrarsi solo sulla Champions League, dove il prossimo 15 febbraio sfiderà il Real Madrid di Ancelotti nell’andata degli ottavi di finale.

In questi mesi in casa parigina, e non solo, ha fatto molto rumore la continua alternanza in portra tra Donnarumma e Navas. Pochettino è stato sempre convinto di questa sua scelta, perché è sicuro di poter ottenere così il meglio dai due calciatori ma l’ex portiere del Milan ha ribadito di soffrire la non titolarità nel PSG.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

PSG, Donnarumma ritorna titolare contro il Brest

In giornata è arrivata la notizia della positività al Covid-19 di Navas, che ‘libera’ la strada a Donnarumma. Pochettino, infatti, ha inserito, come quanto comunicato dallo stesso PSG con un ‘tweet’, il calciatore italiano per difendere la porta della sua squadra contro il Brest nel match di questa sera.

LEGGI ANCHE >>> Milan, l’annuncio del presidente fa saltare il colpo invernale

Anche Donnarumma è guarito da pochi giorni dal Coronavirus e questa sera cercherà di convincere il suo allenatore di schierarlo titolare per il resto della stagione . Tra i titolari di questa sera del PSG c’è anche Icardi. L’ex giocatore dell’Inter in queste settimane è stato più volte accostato alla Juventus di Allegri.