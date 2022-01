“Così non si fa”: Serie A, il durissimo sfogo dell’allenatore in diretta

Polemiche nel post partita di Salernitana-Lazio. Il tutto legato alla situazione Covid e le decisione della Lega Serie A.

Una sconfitta pesante, evidentemente frutto di una situazione molto particolare. Non sono tempi semplici per la Salernitana, al netto di una situazione risollevata dopo le recenti preoccupazioni legate alla questione societaria. Il club sostanzialmente è salvo, ma resta da giocare un campionato dove le difficoltà sono tante. E con il Covid la situazione è diventata di difficile gestione.

Erano ben sette i titolari assenti per la squadra campana, e che hanno costretto Colantuono ad inventarsi nuovamente una formazione in grado di affrontare una compagine non semplice da fronteggiare come la Lazio di Maurizio Sarri. E cosi ecco la debacle: 0-3 per i biancocelesti ed una sconfitta che fa emergere anche una polemica nel post partita.

Salernitana-Lazio, furia Colantuono nel post partita

A puntare il dito contro la Lega Serie A ci ha pensato Stefano Colantuono. L’allenatore della Salernitana ha evidenziato diversi aspetti che l’hanno indispettito, a cominciare dalla situazione Covid e la volontà di continuare a giocare nonostante diverse squadre oltre alla Salernitana siano falcidiate dai contagi, seguendo cosi il filone già innescato da Sinisa Mihajlovic.

“Impresa? Cosi non si fa. Non capisco che gusto c’è a vedere una partita come quella di oggi, lo dico per il sistema e per tutti. Non capisco questi benedetti regolamenti”, ha spiegato Colantuono nel post partita. Lo stesso allenatore della Salernitana, poi, ha puntato il dito contro il cambiamento del protocollo che avverrà nelle prossime ore.

“Nuovo protocollo? Qual è? Il 35%? Ma stasera non era applicato, faccio fatica a capire. Il turno è lo stesso, ma da lunedì il protocollo è un altro. E’ per la giornata o per i giorni? Non capisco, però mi adeguo”, le parole di Colantuono che ha dunque bacchettato la Lega per le decisioni prese.