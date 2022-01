Mondiali, Mancini nei guai: nuova batosta dopo Chiesa

Problemi per Mancini in vista del play-off mondiale contro la Macedonia del Nord. Il CT dell’Italia deve fare i conti con un imprevisto.

Manca poco al play-off che vedrà l’Italia in corsa per pass dalla ‘porta di servizio’ per Mondiali di Qatar 2022 previsti per questo inverno. Gli azzurri dovranno affrontare prima la Macedonia del Nord e poi la vincente tra Portogallo e Turchia. Un mini-gruppo non certo semplice, che vedrà il rischio per gli Azzurri di dover affrontare lo spauracchio Cristiano Ronaldo per ottenere il lasciapassare per la massima rassegna irridata.

Un gruppo di qualificazione non certo facile, che Mancini senza alcun dubbio avrebbe voluto affrontare con le possibilità di convocazioni al completo. Dopo il ko di Chiesa però Mancini deve fare i conti con un’altra assenza che rischia di complicare e non poco i suoi piani tecnico-tattici.

E’ infatti notizia delle ultime ore, riportata da ‘La Gazzetta dello Sport’, che Spinazzola potrebbe non recuperare in vista del play-off. La condizione dell’esterno della Roma è peggiore del previsto e il suo recupero potrebbe slittare di ben un mese, andando ad accavallarsi, come data, proprio con il play-off.

Italia, brutte notizie in vista del play-off: Spinazzola ancora out

L’infortunio al tendine d’Achille in origine avrebbe dovuto essere recuperato entro febbraio. Una data che, nelle speranze di Mancini, avrebbe consentito a Spinazzola di essere tra i convocati per il play-off. Invece la visita di controllo prevista in queste settimane è stata rinviata a causa dell’allungamento dei tempi di recupero.

Mancini si trova così in netta difficoltà, essendo con molta probabilità costretto a rinunciare ad uno dei suoi giocatori cardine nelle delicate sfide da dentro o fuori che attendono gli azzurri in cera del pass per Qatar 2022.