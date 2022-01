“Forse sarà stato…”: Donnarumma, il giudizio spiazzante dalla Francia

Il PSG ha vinto ieri sera 2-0 contro il Brest. Dopo la positività al Covid-19 di Navas, Donnarumma ha giocato titolare.

Nella Ligue 1 di quest’anno sembra che non ci siano discussioni su chi sarà il vincitore finale. Dopo il pareggio della scorsa settimana contro il Lione, il PSG ha liquidato la pratica Brest per 2-0 con le reti di Mbappé e di Kehrer. Il club parigino con questa vittoria si è portato, in attesa che il Marsiglia recuperi due gare, ad undici punti sul Nizza secondo.

Nel PSG in queste settimane ci sono state tante positività al Covid-19, che hanno messo in difficoltà Pochettino. Contro i bretoni il tecnico argentino ha dovuto fare a meno anche di Messi, che si sta riprendendo dopo aver contratto il Coronavirus in Argentina durante la sosta natalizia.

Senza la ‘Pulce’ e Neymar, alle prese con il recupero dall’infortunio alla caviglia, è Mbappé a guidare l’attacco parigino. E’ stato proprio il calciatore francese a sbloccare il match contro il Brest. La partita di ieri doveva essere, almeno sulla carta, una passeggiata per il PSG, ma c’è voluto anche un fantastico Donnarumma per portare a casa i tre punti.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

PSG, Donnarumma esaltato per la sua prestazione contro il Brest

L’ex giocatore del Milan, infatti, è stato autore di stupenda parata, dopo appena dieci dall’inizio del match, sulla conclusione ravvicinata di Cardona. Donnarumma, che ha giocato titolare anche grazie alla positività al Covid-19 di Navas, è stato super reattivo, scendendo a terra in in un attimo.

LEGGI ANCHE >>> “La classifica della Premier League è una bugia”, l’analisi di Bagnulo

L’intervento di Donnarumma, che ha contratto anche lui il virus durante le vacanze natalizie, è stato elogiato sia tifosi che dai media. ‘Footmercat.net’, nelle consuete pagelle di fine gara, ha elogiato la prestazione del calciatore italiano: “E’ stato eccellente. Quello su Cardona forse è stato l’intervento dell’anno”.