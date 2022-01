Coppa d’Africa, il Napoli può esultare: adesso è ufficiale

Il Napoli giocherà domani contro il Bologna di Mihajlovic, ma in mattinata è giunta un’ottima notizia dalla Coppa d’Africa per Spalletti.

Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia subita in settimana dalla Fiorentina di Vlahovic ed Italiano, il Napoli domani giocherà in trasferta contro il Bologna di Mihajlovic. Tutte e due le squadre sono in emergenza, considerando che in entrambi team è scoppiato un cluster Covid.

I partenopei dovranno cercare di vincere per mantenere inalterata la distanza dalla Juventus, che ieri ha vinto contro l’Udinese per 2-0. Spalletti ha recuperato tanti giocatori, ma si sa che ci vuole un po’ di tempo prima che recuperino la miglior condizione dopo aver contratto il Covid.

Il tecnico toscano nelle prossime settimane dovrà comunque fare a meno di Anguissa, Koulibaly ed Ounas. I calciatori sono in Camerun per disputare, con le loro rispettive nazionali, la Coppa d’Africa. Proprio dal continente africano è arrivata una notizia che farà felice sia Spalletti che i tifosi del Napoli.

Napoli, Kalidou Koulibaly è guarito dal Covid-19

Come quanto riportato da Jules Souleymane Ndiaye’, Koulibaly è guarito dal Covid-19. Il giornalista, tramite ‘Twitter’, ha pubblicato un video che mostra il difensore del Napoli che si allena con i suo compagni di nazionale Edouard Mendy e Fode Ballo-Tourè, calciatore del Milan, anche loro negativizzati dal virus.

Non è stato un inizio di Coppa d’Africa da ricordare per Koulibaly sia per il Coronavirus che per le polemiche dei giorni scorsi. Il difensore del Napoli, come quanto raccolto da ‘Record, aveva minacciato di lasciare il ritiro dopo che non gli è stato concesso di effettuare il tampone prima del match contro la Guinea di venerdì scorso.