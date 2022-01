Calciomercato Inter, adesso è ufficiale: cambia l’attacco di Inzaghi

La notizia era ormai nell’aria, adesso è finalmente ufficiale: ecco il comunicato dell’Inter che cambia l’attacco a disposizione di Simone Inzaghi

Tra i migliori attacchi d’Europa, per organizzazione ed efficienza. È un’altra Inter, quella di Simone Inzaghi, che ha abbandonato il gioco speculativo e super-fisico della gestione Conte, per abbracciarne uno più spettacolare e di ampio respiro.

“Abbiamo un reparto pieno zeppo di giocatori forti, hanno qualità e siamo soddisfatti di quello che stanno facendo con questa maglia”. Così Beppe Marotta aveva blindato i quattro attaccanti dell’Inter, in risposta alle tante voci su Dybala.

E se c’è qualche operazione da fare lì davanti, è in uscita piuttosto che in entrata. Operazione che è giunta finalmente a termine, quella di Martin Satriano: il giovane uruguaiano è stato ufficialmente ceduto in prestito.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Roma, già dimenticata la vittoria col Cagliari: il comunicato gela Mourinho

Inter, ecco l’ufficialità: Martin Satriano va in prestito al Brest

“FC Internazionale Milano comunica il trasferimento di Martín Satriano al Brest, squadra che milita nella Ligue1. L’attaccante uruguaiano classe 2001, che in questa stagione ha collezionato 4 presenze in Serie A, si trasferisce a titolo temporaneo nel club francese fino al 30 giugno 2022″.

Questo il comunicato con cui l’Inter ha reso nota l’ufficialità dell’operazione. L’uruguaiano andrà in prestito secco al club francese, dopo che era stato a lungo corteggiato da diverse squadre nostrane. Su tutte, il Cagliari di Walter Mazzarri.

Invece, il giovane scuola Inter proverà ad affermarsi lontano dal nostro campionato, dopo essere finito ai margini delle rotazioni di Simone Inzaghi. Chiuso ormai da Lautaro Martinez, Dzeko, Sanchez e Correa, Satriano ha raccolto sinora soltanto 33 minuti in quattro presenze di Serie A. Un bottino che l’uruguaiano spera di mettersi alle spalle, nella sua nuova parentesi transalpina.