“Sarà bianconero”: calciomercato, arriva il difensore dall’Arsenal

Calciomercato ancora attivissimo per le nostre italiane. ‘Sky Sport’ assicura: “Il difensore sarà presto bianconero”, che colpo dall’Arsenal

Ore calde di mercato, per tutti i club del nostro campionato. Le italiane si guardano intorno e scrutano le migliori occasione da poter sfruttare in giro per l’Europa. E soprattutto dalla Premier League, la Serie A può scovare il nome giusto al prezzo giusto.

In questo senso, a fare scuola è stato il Napoli di Luciano Spalletti. Prima Anguissa ad agosto, poi Axel Tuanzebe in questa sessione di gennaio. Dal Manchester United gli azzurri hanno pescato il rinforzo low-cost per la propria difesa.

Un discorso che presto sarà condiviso anche dall’Udinese di mister Cioffi: i friulani sono vicinissimi ad un colpo importante, per sostituire il partito Samir con un difensore di proprietà dell’Arsenal.

Calciomercato, l’Udinese pronta al colpo grosso: ecco Pablo Marí dall’Arsenal

Come riportato dalla redazione di ‘Sky Sport’, l’Udinese è vicinissima a Pablo Marí dell’Arsenal. Il difensore dei Gunners è ormai in uscita e trova sempre meno spazio nelle rotazioni di Arteta. E dopo la partenza di Samir, i friulani hanno scelto lui come erede a gennaio.

Ventotto anni e con un contratto fino al 2024 con l’Arsenal, lo spagnolo è pronto ad unirsi all’Udinese in prestito secco. “A breve sarà un nuovo difensore bianconero”, ha annunciato il collega Alessandro Sugoni in diretta a ‘Sky Sport 24’.

Quella di Pablo Marí è un’operazione che può chiudere definitivamente il mercato invernale dei friulani. Ad ‘UdineseTV’, d’altronde, il DG Collavino era stato chiaro: “Cerchiamo un difensore maturo ed esperto, che sia già pronto a sostituire al meglio la partenza di Samir“.