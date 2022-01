Alle 18.30 spazio a due dei tre match in programma in questo lunedì di Serie A. Scendono in campo Bologna e Napoli.

Nuova prova per il Napoli di Luciano Spalletti, chiamato a farsi sotto in maniera concreta per i primi quattro posto della classifica. La squadra azzurra ha bisogno di punti per non restare indietro rispetto alle prime della classifica, ma in queste ore l’occasione è ancora più ghiotta. Il pareggio tra Atalanta ed Inter può rappresentare concretamente la possibilità di rosicchiare qualche punto ad entrambe le squadre.

Di fronte, però, un Bologna che non fa sconti a nessuno. Qualche tono polemico da parte di Sinisa Mihajlovic in queste settimane, soprattutto per quanto riguarda la situazione Covid e le decisioni prese dalla Lega Serie A ed il Governo. Si va avanti, con il Bologna che accogliere proprio il Napoli nella speranza di poter fronteggiare gli azzurri (anche qui ci sono tanti assenti) con la forza necessaria a strappare un risultato positivo.

Bologna-Napoli, le formazioni ufficiali

Bologna (3-4-3): Skorupski; Soumaoro, Binks, Theate; De Silvestri, Viola, Svanberg, Hickey; Soriano, Arnautovic, Sansone. Allenatore: Mihajlovic.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Mario Rui; Lobotka, Fabian; Elmas, Zielinski, Lozano; Mertens. Allenatore: Spalletti.

ARBITRO: Marinelli.

GUARDALINEE: Pagliardini e Vono.

IV UOMO: Sacchi.

VAR: Fabbri.

AVAR: Alassio.