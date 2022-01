Milan, notizia a sorpresa in una giornata storta: comunicato ufficiale

‘Fifa Fair Play 2021 Award” assegnato alla Danimarca: ecco spiegato il motivo della consegna del riconoscimento alla nazionale di Kjaer

Nonostante la cattiva serata per il Milan culminata con la sconfitta casalinga subita per mano dello Spezia, che si è imposto in rimonta gelando ‘San Siro’, uno dei senatori del gruppo – Simon Kjaer -, ora assente per infortunio, si è consolato con un premio.

Uno dei gesti più significativi del 2021 si è compiuto ai margini del terreno di gioco. Un gesto di amicizia, determinazione che si è impresso nella mente di tutti e che resterà marchiato a fuoco nel tempo.

Il ricordo in questione fa riferimento a ciò che è avvenuto in estate quando durante l’Europeo, il cuore di Christian Eriksen si è fermato per un attimo. Gli interventi di squadra e staff medico della Danimarca sono risultati decisivi per la vita del centrocampista che nel frattempo, pochi mesi fa, ha risolto il suo contratto con l’Inter. Intanto, per la Danimarca, pochi mesi più tardi, è arrivato un importante riconoscimento.

Europeo, il caso Eriksen: Fifa Fair Play 2021 Award alla Danimarca del difensore del Milan Simon Kjaer

Nel corso del galà ‘Fifa The Best’, la Fifa ha inteso premiare la Danimarca. La nazionale del nord Europa è stata premiata con il ‘Fifa Fair Play 2021 Award’.

La nazionale danese si è distinta infatti per l’episodio capitato durante l’ultimo Europeo quando in occasione del match contro la Finlandia, le condizioni di Christian Eriksen ha tenuto in apprensione tutti.

La nazionale di cui l’ex centrocampista neroazzurro era il faro si è stretta intorno a lui per riservare la sua privacy ed è riuscita con tempestività e lucidità a salvare la vita al calciatore.

Un episodio che la Fifa ha inteso premiare con il riconoscimento consegnato alla Danimarca e al suo staff tecnico. Una notizia che ha regalato quantomeno un sorriso a Simon Kjaer nel giorno in cui il Milan è stato beffato dallo Spezia.

La Danimarca si è inoltre classificata per il Mondiale ma con un comunicato diffuso nei mesi scorsi ha spiegato le iniziative che metterà in atto in Qatar in contrasto con la politica sui diritti umani del Paese che per la prima volta ospiterà una fase finale della massima competizione per nazionali.