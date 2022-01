Calciomercato Milan, finalmente il colpo in difesa? L’annuncio svela tutto

Le parole di Frederic Massara, direttore sportivo del Milan, ha parlato a ‘DAZN’ in vista della sfida contro lo Spezia sulle novità di calciomercato.

Il Milan non pare propenso a grandi interventi in sede di acquisti e cessioni in questa sessione di gennaio di calciomercato. La necessità più lampante sembrava poter essere in difesa, a causa degli infortuni di Kjaer e Tomori.

Kjaer si è fermato per l’intera stagione a causa la rottura del legamento del ginocchio nel match contro il Genoa. Un’assenza pesante, alla quale al momento si è posto rimedio con i calciatori presenti in rosa. Della stessa idea potrebbe essere la società e anche il tecnico Stefano Pioli per sopperire alla mancanza di Tomori. Il difensore è stato operato al ginocchio in artroscopia, dopo l’infortunio anche lui rimediato in una gara contro i rossoblu. Trenta giorni sono stati stimati come necessari per il recupero.

Milan, le parole di Massara sul calciomercato di gennaio

A parlarne è stato Frederic Massara, direttore sportivo del Milan, ai microfoni di ‘DAZN’ in occasione della sfida in monday match contro lo Spezia: “Ogni partita può essere decisiva, è arrivato il momento di pensare alle nostre sfide. Dobbiamo cercare di migliorare e continuare su questa strada”.

Se Massara non si sbilancia in merito agli obiettivi che la società può raggiungere in campionato, sul fronte del calciomercato è più chiaro: “L’infortunio non è così grave quindi Tomori dovrebbe rientrare velocemente. Se ci sarà l’opportunità per completare l’organico, in particolar modo in difesa, ci faremo trovare pronti, a patto che questo porti realmente a migliorare la squadra”. Nessun colpo dovuto alla frenesia del momento: o un’occasione interessante o si resterà così.